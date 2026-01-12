Les Tites Z’Escapades Médiathèque Les Mots Passants Aurec-sur-Loire

Les Tites Z’Escapades

Médiathèque Les Mots Passants 6 Place des Hêtres Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

2026-02-28

Les Tites Z’Escapades, c’est un moment privilégié autour du conte, un voyage orchestré par les conteurs de Konsl’diz, une invitation à découvrir des histoires d’ici et d’ailleurs…

Médiathèque Les Mots Passants 6 Place des Hêtres Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 29 41

English :

Les Tites Z’Escapades is a special time for storytelling, a journey orchestrated by the storytellers of Konsl’diz, an invitation to discover stories from near and far…

