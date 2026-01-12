Les Tites Z’Escapades Médiathèque La Mandragotte Saint-Didier-en-Velay

Les Tites Z’Escapades

Médiathèque La Mandragotte 2 Rue de l’ancien Hôtel de Ville Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire

Début : 2026-03-04

fin : 2026-03-04

Date(s) :

2026-03-04

Les Tites Z’Escapades, c’est un moment privilégié autour du conte, un voyage orchestré par les conteurs de Konsl’diz, une invitation à découvrir des histoires d’ici et d’ailleurs…

Médiathèque La Mandragotte 2 Rue de l'ancien Hôtel de Ville Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Les Tites Z’Escapades is a special time for storytelling, a journey orchestrated by the storytellers of Konsl’diz, an invitation to discover stories from near and far…

