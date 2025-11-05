Les Tites Z’Escapades

Médiathéque « Au Fil des Mots » 25 Rue du Centre Saint-Just-Malmont Haute-Loire

Début : Mercredi 2025-11-05

fin : 2025-11-05

2025-11-05

Les Tites Z’Escapades, c’est un moment privilégié autour du conte, un voyage orchestré par les conteurs de Konsl’diz, une invitation à découvrir des histoires d’ici et d’ailleurs…



Durée 40 minutes.

Médiathéque « Au Fil des Mots » 25 Rue du Centre Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 61 11

English :

Les Tites Z’Escapades is a special time for storytelling, a journey orchestrated by the storytellers of Konsl’diz, an invitation to discover stories from near and far…



Duration: 40 minutes.

German :

Les Tites Z’Escapades, das ist ein besonderer Moment rund um die Erzählung, eine Reise, die von den Erzählern von Konsl’diz orchestriert wird, eine Einladung, Geschichten von hier und anderswo zu entdecken…



Dauer: 40 Minuten.

Italiano :

Les Tites Z’Escapades è un momento speciale per la narrazione, un viaggio orchestrato dai narratori di Konsl’diz, un invito a scoprire storie vicine e lontane…



Durata: 40 minuti.

Espanol :

Les Tites Z’Escapades es un momento especial para contar historias, un viaje orquestado por los narradores de Konsl’diz, una invitación a descubrir historias de cerca y de lejos…



Duración: 40 minutos.

