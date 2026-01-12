Les Tites Z’Oreilles Médiathèque La Mandragotte Saint-Didier-en-Velay
Les Tites Z’Oreilles
Médiathèque La Mandragotte 2 Rue de l'ancien Hôtel de Ville Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire
Début : 2026-01-28
fin : 2026-02-25
2026-01-28 2026-02-25 2026-05-13
Ce n’est pas un conte, ce n’est pas une chanson, ce n’est pas une image… C’est un peu tout à la fois !
Mais surtout un moment interactif et privilégié entre enfants, parents, grands-parents… autour de thèmes variés.
Médiathèque La Mandragotte 2 Rue de l’ancien Hôtel de Ville Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 18 35
English :
It’s not a story, it’s not a song, it’s not a picture… It’s a bit of everything!
But above all, it’s a privileged, interactive moment between children, parents and grandparents… on a variety of themes.
