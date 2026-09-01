Les Tites Z’Oreilles Médiathèque La Mandragotte Saint-Didier-en-Velay
mercredi 30 septembre 2026 · Médiathèque La Mandragotte · Saint-Didier-en-Velay
Informations pratiques
Saint-Didier-en-Velay
Les Tites Z’Oreilles
Médiathèque La Mandragotte 2 Rue de l’ancien Hôtel de Ville Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30
fin : 2026-12-09
Date(s) :
2026-09-30 2026-12-09
Ce n’est pas un conte, ce n’est pas une chanson, ce n’est pas une image… C’est un peu tout à la fois !
Mais surtout un moment interactif et privilégié entre enfants, parents, grands-parents… autour de thèmes variés.
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Médiathèque La Mandragotte 2 Rue de l’ancien Hôtel de Ville Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 18 35
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English :
It’s not a story, it’s not a song, it’s not a picture… It’s a bit of everything!
But above all, it’s a privileged, interactive moment between children, parents and grandparents… on a variety of themes.
L’événement Les Tites Z’Oreilles Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Loire Semène
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