Les Tites Z’Oreilles Bibliothèque Lis-là Saint-Ferréol-d’Auroure
Bibliothèque Lis-là 190 Chemin de la Chapelle Saint-Ferréol-d’Auroure Haute-Loire
Ce n’est pas un conte, ce n’est pas une chanson, ce n’est pas une image … C’est un peu tout à la fois !
Durée 40 minutes par séance.
English :
It’s not a story, it’s not a song, it’s not a picture… It’s a bit of everything!
Duration: 40 minutes per session.
German :
Es ist kein Märchen, es ist kein Lied, es ist kein Bild … Es ist ein bisschen alles auf einmal!
Dauer: 40 Minuten pro Sitzung.
Italiano :
Non è una storia, non è una canzone, non è un’immagine… È un po’ di tutto!
Durata: 40 minuti per sessione.
Espanol :
No es un cuento, no es una canción, no es una foto… ¡Es un poco de todo!
Duración: 40 minutos por sesión.
