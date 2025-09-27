Les Tites Z’Oreilles Bibliothèque Lis-là Saint-Ferréol-d’Auroure

Ce n’est pas un conte, ce n’est pas une chanson, ce n’est pas une image … C’est un peu tout à la fois !



Durée 40 minutes par séance.

English :

It’s not a story, it’s not a song, it’s not a picture… It’s a bit of everything!



Duration: 40 minutes per session.

German :

Es ist kein Märchen, es ist kein Lied, es ist kein Bild … Es ist ein bisschen alles auf einmal!



Dauer: 40 Minuten pro Sitzung.

Italiano :

Non è una storia, non è una canzone, non è un’immagine… È un po’ di tutto!



Durata: 40 minuti per sessione.

Espanol :

No es un cuento, no es una canción, no es una foto… ¡Es un poco de todo!



Duración: 40 minutos por sesión.

