Les Tites Z’Oreilles Bibliothèque Lis-Là Saint-Ferréol-d’Auroure
samedi 17 octobre 2026 · Bibliothèque Lis-Là · Saint-Ferréol-d'Auroure
Informations pratiques
Saint-Ferréol-d’Auroure
Les Tites Z’Oreilles
Bibliothèque Lis-Là 190 Chemin de la Chapelle Saint-Ferréol-d’Auroure Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17 2026-11-21
Ce n’est pas un conte, ce n’est pas une chanson, ce n’est pas une image … C’est un peu tout à la fois !
Mais surtout un moment interactif et privilégié entre enfants, parents, grands-parents… autour de thèmes variés.
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Bibliothèque Lis-Là 190 Chemin de la Chapelle Saint-Ferréol-d’Auroure 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 62 67 45 07 bibliothequestferreol@loire-semene.fr
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English :
It’s not a story, it’s not a song, it’s not a picture… It’s a bit of everything!
But above all, it’s a privileged, interactive moment between children, parents and grandparents… on a variety of themes.
L’événement Les Tites Z’Oreilles Saint-Ferréol-d’Auroure a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Loire Semène