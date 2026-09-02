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AGENDA · Saint-Ferréol-d'Auroure

Les Tites Z’Oreilles Bibliothèque Lis-Là Saint-Ferréol-d’Auroure

samedi 17 octobre 2026 · Bibliothèque Lis-Là · Saint-Ferréol-d'Auroure

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque Lis-Là
Adresse
190 Chemin de la Chapelle
Ville
43330 Saint-Ferréol-d'Auroure
Département
Haute-Loire
Tarif

Saint-Ferréol-d’Auroure

Les Tites Z’Oreilles

Bibliothèque Lis-Là 190 Chemin de la Chapelle Saint-Ferréol-d’Auroure Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-10-17 2026-11-21

Ce n’est pas un conte, ce n’est pas une chanson, ce n’est pas une image … C’est un peu tout à la fois !

Mais surtout un moment interactif et privilégié entre enfants, parents, grands-parents… autour de thèmes variés.
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Bibliothèque Lis-Là 190 Chemin de la Chapelle Saint-Ferréol-d’Auroure 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 62 67 45 07  bibliothequestferreol@loire-semene.fr

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English :

It’s not a story, it’s not a song, it’s not a picture… It’s a bit of everything!

But above all, it’s a privileged, interactive moment between children, parents and grandparents… on a variety of themes.

L’événement Les Tites Z’Oreilles Saint-Ferréol-d’Auroure a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Loire Semène

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