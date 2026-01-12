Les Tites Z’Oreilles Médiathèque Au fil des Mots Saint-Just-Malmont

Les Tites Z’Oreilles

Médiathèque Au fil des Mots 25 Rue du Centre Saint-Just-Malmont Haute-Loire

Début : 2026-01-21

fin : 2026-05-20

2026-01-21 2026-03-18 2026-05-20

Ce n’est pas un conte, ce n’est pas une chanson, ce n’est pas une image… C’est un peu tout à la fois !



Mais surtout un moment interactif et privilégié entre enfants, parents, grands-parents… autour de thèmes variés.

.

English :

It’s not a story, it’s not a song, it’s not a picture… It’s a bit of everything!



But above all, it’s a privileged, interactive moment between children, parents and grandparents… on a variety of themes.

