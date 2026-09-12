Les Tites Z’Oreilles Médiathèque Au fil des Mots Saint-Just-Malmont
mercredi 14 octobre 2026 · Médiathèque Au fil des Mots · Saint-Just-Malmont
Informations pratiques
Saint-Just-Malmont
Les Tites Z’Oreilles
Médiathèque Au fil des Mots 25 Rue du Centre Saint-Just-Malmont Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14
fin : 2026-10-14
Date(s) :
2026-10-14 2026-11-18
Ce n’est pas un conte, ce n’est pas une chanson, ce n’est pas une image… C’est un peu tout à la fois !
Mais surtout un moment interactif et privilégié entre enfants, parents, grands-parents… autour de thèmes variés.
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Médiathèque Au fil des Mots 25 Rue du Centre Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 61 11 mediathequestjust@loire-semene.fr
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English :
It’s not a story, it’s not a song, it’s not a picture… It’s a bit of everything!
But above all, it’s a privileged, interactive moment between children, parents and grandparents… on a variety of themes.
L’événement Les Tites Z’Oreilles Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Loire Semène
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