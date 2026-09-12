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AGENDA · Saint-Just-Malmont

Les Tites Z’Oreilles Médiathèque Au fil des Mots Saint-Just-Malmont

mercredi 14 octobre 2026 · Médiathèque Au fil des Mots · Saint-Just-Malmont

Informations pratiques

Début
mercredi 14 octobre 2026
Fin
mercredi 14 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Au fil des Mots
Adresse
25 Rue du Centre
Ville
43240 Saint-Just-Malmont
Département
Haute-Loire
Tarif

Saint-Just-Malmont

Les Tites Z’Oreilles

Médiathèque Au fil des Mots 25 Rue du Centre Saint-Just-Malmont Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14
fin : 2026-10-14

Date(s) :
2026-10-14 2026-11-18

Ce n’est pas un conte, ce n’est pas une chanson, ce n’est pas une image… C’est un peu tout à la fois !

Mais surtout un moment interactif et privilégié entre enfants, parents, grands-parents… autour de thèmes variés.
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Médiathèque Au fil des Mots 25 Rue du Centre Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 61 11  mediathequestjust@loire-semene.fr

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English :

It’s not a story, it’s not a song, it’s not a picture… It’s a bit of everything!

But above all, it’s a privileged, interactive moment between children, parents and grandparents… on a variety of themes.

L’événement Les Tites Z’Oreilles Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Loire Semène

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