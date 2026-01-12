Les Tites Z’Oreilles Bibliothèque Livres au village Saint-Victor-Malescours

Les Tites Z’Oreilles

Bibliothèque Livres au village 17 Rue de la Source Saint-Victor-Malescours Haute-Loire

Début : 2026-01-14

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-01-14 2026-03-11 2026-05-06

Ce n’est pas un conte, ce n’est pas une chanson, ce n’est pas une image … C’est un peu tout à la fois !



Mais surtout un moment interactif et privilégié entre enfants, parents, grands-parents… autour de thèmes variés.

English :

It’s not a story, it’s not a song, it’s not a picture… It’s a bit of everything!



But above all, it’s a privileged, interactive moment between children, parents and grandparents… on a variety of themes.

