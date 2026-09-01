Les Toiles de Gien – La vie d’un femme Gien
samedi 19 septembre 2026 · Gien
Informations pratiques
Gien
Les Toiles de Gien – La vie d’un femme
56 Place de la Victoire Gien Loiret
Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR
6.5
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 17:30:00
fin : 2026-09-19 20:45:00
Date(s) :
2026-09-19
Projection : La vie d’un femme
Les Toiles de Gien vous invitent à la projection de « La Vie d’une femme », qui sera suivie d’un débat et d’un cocktail en présence du producteur du film, David Thion.
Réservation conseillée auprès du Grand Club, avec le soutien de Brocantraide. 6.5 .
56 Place de la Victoire Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire
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English :
Film Screening: A Woman’s Life
L’événement Les Toiles de Gien – La vie d’un femme Gien a été mis à jour le 2026-09-10 par OT GIEN
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