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Les Toiles de Gien – La vie d’un femme Gien

samedi 19 septembre 2026 · Gien

Les Toiles de Gien – La vie d’un femme Gien

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
17:30:00
Adresse
56 Place de la Victoire
Ville
45500 Gien
Département
Loiret
Tarif
6.5 6.5 6.5 Tarif de base - plein tarif

Gien

Les Toiles de Gien – La vie d’un femme

56 Place de la Victoire Gien Loiret

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR
6.5
Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 17:30:00
fin : 2026-09-19 20:45:00

Date(s) :
2026-09-19

Projection : La vie d’un femme
Les Toiles de Gien vous invitent à la projection de « La Vie d’une femme », qui sera suivie d’un débat et d’un cocktail en présence du producteur du film, David Thion.

Réservation conseillée auprès du Grand Club, avec le soutien de Brocantraide. 6.5  .

56 Place de la Victoire Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire  

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English :

Film Screening: A Woman’s Life

L’événement Les Toiles de Gien – La vie d’un femme Gien a été mis à jour le 2026-09-10 par OT GIEN

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