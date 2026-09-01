Informations pratiques

Gien

Les Toiles de Gien – La vie d’un femme

56 Place de la Victoire Gien Loiret

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR

6.5

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 17:30:00

fin : 2026-09-19 20:45:00

Date(s) :

2026-09-19

Projection : La vie d’un femme

Les Toiles de Gien vous invitent à la projection de « La Vie d’une femme », qui sera suivie d’un débat et d’un cocktail en présence du producteur du film, David Thion.

Réservation conseillée auprès du Grand Club, avec le soutien de Brocantraide. 6.5 .

56 Place de la Victoire Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Film Screening: A Woman’s Life

L’événement Les Toiles de Gien – La vie d’un femme Gien a été mis à jour le 2026-09-10 par OT GIEN