Les Toiles de Verre – Ateliers autour du vitrail Trouville-sur-Mer

Informations pratiques

Trouville-sur-Mer

Les Toiles de Verre – Ateliers autour du vitrail

9 Avenue d’Eylau Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-19 13:30:00

fin : 2026-12-26 18:00:00

Date(s) :

2026-12-19 2026-12-22 2026-12-24 2026-12-25 2026-12-26 2026-12-29 2026-12-31 2027-01-01 2027-01-02

Animé par Nathalie. Fabrication d’objets en verre, vitraux alliant créations d’œuvres et animation d’ateliers créatifs et récréatifs.

L’atelier Les Toiles de Verre ouvre ses portes aux curieux de tous âges pour une plongée dans l’univers du vitrail et des arts du verre. Une série d’ateliers créatifs est proposée en individuel, en famille ou entre amis, pour découvrir des techniques aussi diverses que le vitrail au plomb, la méthode Tiffany ou encore le fusing.

Chaque séance est adaptée à un âge et à un niveau de pratique : les plus jeunes (dès 3 ans) s’initient à la confection d’attrape-soleil ou de carillons à décorer, tandis que les ados et adultes peuvent s’essayer à la peinture sur verre, la rosace, le blason ou une véritable initiation au vitrail sur une demi-journée. Une formule duo adulte-enfant est également disponible pour les initiations du jeudi et du samedi.

L’atelier est conduit par une artisane passionnée, inscrite dans la tradition des vitraillistes, et soucieuse de transmettre son enthousiasme pour ce matériau aux possibilités infinies.

► SÉANCES :

> Samedis 19 et 26 décembre et samedi 2 janvier

– 13 h 30 – 18 h : initiation à l’art du vitrail — adultes et enfants à partir de 12 ans — 70 € adulte / 55 € enfant / 90 € duo

> Mardis 22 et 29 décembre

– 14 h – 14 h 45 : fabrication d’un carillon et carte à gratter — 3 à 6 ans — 11 €

– 15 h – 16 h : création d’une lanterne en papier vitrail — à partir de 8 ans — 12 €

> Jeudis 24 et 31 décembre

– 10 h – 10 h 45 : attrape-soleil dinosaure ou licorne — 3 à 6 ans — 10 €

– 11 h – 12 h 30 : peinture sur céramique, choix du support et du sujet — à partir de 8 ans — 14 €

– 13 h 30 – 18 h : initiation à l’art du vitrail — à partir de 12 ans — 70 € adulte / 55 € enfant / 90 € duo

> Vendredis 25 décembre et 1er janvier

– 11 h – 12 h 15 : peinture sur verre, rosace ou blason encadrés — à partir de 8 ans — 15 €

– 17 h 30 – 19 h 30 : découverte du vitrail, activité de groupe — 30 € par personne

► INFOS PRATIQUES :

– Lieu : atelier Les Toiles de Verre, 9 avenue d’Eylau, Trouville-sur-Mer

– Nombre de places limité pour garantir un accompagnement personnalisé.

– Informations et inscriptions : réservation obligatoire par téléphone ou mail.

– Contact : 06 27 14 71 44 — www.nbvitrail.fr .

9 Avenue d’Eylau Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 6 27 14 71 44 natboulhaut@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Toiles de Verre – Ateliers autour du vitrail

Led by Nathalie. Glasswork and stained-glass art, combining the creation of artworks with the running of creative and recreational workshops.

L’événement Les Toiles de Verre – Ateliers autour du vitrail Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Trouville