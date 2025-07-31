LES TOILES DU CHÂTEAU Grabels

LES TOILES DU CHÂTEAU Grabels jeudi 31 juillet 2025.

LES TOILES DU CHÂTEAU

Rue du Château Grabels Hérault

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-31

fin : 2025-08-14

Date(s) :

2025-07-31 2025-08-07 2025-08-14

Les Toiles du château à Grabels

Cinéma en plein air et concert

Les Toiles du château à Grabels

Cinéma en plein air

31 juil. 2025 19H30 | Concert Twofer Un duo piano-batterie qui réinvente le jazz entre expérimentation et créativité.

Foodtruck Isla Bonita / Film ENZO

07 août 2025 :

19H30 | Concert Hanane Une voix chaleureuse entre traditions maghrébines et sonorités modernes.

Foodtruck Luigi Burger

Film VINGT DIEUX

14 août 2025: 19H30 | Concert « Thelonious Verse » Un duo voix-piano espiègle rendant hommage à Thelonious Monk et à Carmen McRae dans la tradition du vocalese jazz.

Foodtruck Lapiola

Film LA VENUE DE L’AVENIR

Films étrangers en Version originale sous-titré en français.

Ouverture des portes à 19h30 avec concert, buvette et restauration sur place

Projection à la nuit tombée aux alentours de 22h

Tarifs 7€ 4,50€ pour les moins de 14 ans abonnés 5 € (dans la limite des places disponibles)

Pas de réservations. Achat des billets sur place (chèque, espèces, ticket d’abonnement) .

Rue du Château Grabels 34790 Hérault Occitanie +33 800 20 01 65

English :

Les Toiles du château in Grabels

Open-air cinema and concert

German :

Les Toiles du château in Grabels

Open-Air-Kino und Konzert

Italiano :

Les Toiles du château a Grabels

Cinema e concerto all’aperto

Espanol :

Les Toiles du château en Grabels

Cine y conciertos al aire libre

L’événement LES TOILES DU CHÂTEAU Grabels a été mis à jour le 2025-08-06 par 34 OT MONTPELLIER