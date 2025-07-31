LES TOILES DU CHÂTEAU Grabels
LES TOILES DU CHÂTEAU Grabels jeudi 31 juillet 2025.
LES TOILES DU CHÂTEAU
Rue du Château Grabels Hérault
Tarif : 7 – 7 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-07-31
fin : 2025-08-14
Date(s) :
2025-07-31 2025-08-07 2025-08-14
Les Toiles du château à Grabels
Cinéma en plein air et concert
Cinéma en plein air
31 juil. 2025 19H30 | Concert Twofer Un duo piano-batterie qui réinvente le jazz entre expérimentation et créativité.
Foodtruck Isla Bonita / Film ENZO
07 août 2025 :
19H30 | Concert Hanane Une voix chaleureuse entre traditions maghrébines et sonorités modernes.
Foodtruck Luigi Burger
Film VINGT DIEUX
14 août 2025: 19H30 | Concert « Thelonious Verse » Un duo voix-piano espiègle rendant hommage à Thelonious Monk et à Carmen McRae dans la tradition du vocalese jazz.
Foodtruck Lapiola
Film LA VENUE DE L’AVENIR
Films étrangers en Version originale sous-titré en français.
Ouverture des portes à 19h30 avec concert, buvette et restauration sur place
Projection à la nuit tombée aux alentours de 22h
Tarifs 7€ 4,50€ pour les moins de 14 ans abonnés 5 € (dans la limite des places disponibles)
Pas de réservations. Achat des billets sur place (chèque, espèces, ticket d’abonnement) .
Rue du Château Grabels 34790 Hérault Occitanie +33 800 20 01 65
English :
Les Toiles du château in Grabels
Open-air cinema and concert
German :
Les Toiles du château in Grabels
Open-Air-Kino und Konzert
Italiano :
Les Toiles du château a Grabels
Cinema e concerto all’aperto
Espanol :
Les Toiles du château en Grabels
Cine y conciertos al aire libre
