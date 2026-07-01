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AGENDA · Grabels

LES TOILES DU CHÂTEAU Grabels

dimanche 19 juillet 2026 · Grabels

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Adresse
Rue du Château
Ville
34790 Grabels
Département
Hérault
Tarif

Grabels

LES TOILES DU CHÂTEAU

Rue du Château Grabels Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19 2026-08-02 2026-08-07

Les Toiles du château à Grabels

Cinéma en plein air et concert
Les Toiles du château à Grabels

Cinéma en plein air
19 juil. 2026
02 août 2026
07 août 2026

Plus d’informations à venir

Ouverture des portes à 19h30 avec concert, buvette et restauration sur place
Projection à la nuit tombée aux alentours de 22h

Tarifs 7€ 4,50€ pour les moins de 14 ans abonnés 5 € (dans la limite des places disponibles)
Pas de réservations. Achat des billets sur place (chèque, espèces, ticket d’abonnement)   .

Rue du Château Grabels 34790 Hérault Occitanie +33 800 20 01 65 

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English : LES TOILES DU CHÂTEAU

Les Toiles du château in Grabels

Open-air cinema and concert

L’événement LES TOILES DU CHÂTEAU Grabels a été mis à jour le 2026-07-02 par 34 OT MONTPELLIER