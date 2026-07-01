LES TOILES DU CHÂTEAU Grabels
dimanche 19 juillet 2026 · Grabels
Informations pratiques
Grabels
LES TOILES DU CHÂTEAU
Rue du Château Grabels Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19 2026-08-02 2026-08-07
Les Toiles du château à Grabels
Cinéma en plein air et concert
Les Toiles du château à Grabels
Cinéma en plein air
19 juil. 2026
02 août 2026
07 août 2026
Plus d’informations à venir
Ouverture des portes à 19h30 avec concert, buvette et restauration sur place
Projection à la nuit tombée aux alentours de 22h
Tarifs 7€ 4,50€ pour les moins de 14 ans abonnés 5 € (dans la limite des places disponibles)
Pas de réservations. Achat des billets sur place (chèque, espèces, ticket d’abonnement) .
Rue du Château Grabels 34790 Hérault Occitanie +33 800 20 01 65
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English : LES TOILES DU CHÂTEAU
Les Toiles du château in Grabels
Open-air cinema and concert
L’événement LES TOILES DU CHÂTEAU Grabels a été mis à jour le 2026-07-02 par 34 OT MONTPELLIER