Informations pratiques

Grabels

LES TOILES DU CHÂTEAU

Rue du Château Grabels Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19 2026-08-02 2026-08-07

Les Toiles du château à Grabels

Cinéma en plein air et concert

Les Toiles du château à Grabels

Cinéma en plein air

19 juil. 2026

02 août 2026

07 août 2026

Plus d’informations à venir

Ouverture des portes à 19h30 avec concert, buvette et restauration sur place

Projection à la nuit tombée aux alentours de 22h

Tarifs 7€ 4,50€ pour les moins de 14 ans abonnés 5 € (dans la limite des places disponibles)

Pas de réservations. Achat des billets sur place (chèque, espèces, ticket d’abonnement) .

Rue du Château Grabels 34790 Hérault Occitanie +33 800 20 01 65

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English : LES TOILES DU CHÂTEAU

Les Toiles du château in Grabels

Open-air cinema and concert

L’événement LES TOILES DU CHÂTEAU Grabels a été mis à jour le 2026-07-02 par 34 OT MONTPELLIER