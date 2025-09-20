Les toits en tuiles anglaises dans le Trégor Conférence Centre Culturel Anatole Le Braz Penvénan

Les toits en tuiles anglaises dans le Trégor Conférence Centre Culturel Anatole Le Braz Penvénan samedi 20 septembre 2025.

Centre Culturel Anatole Le Braz 12 Place de l’Église Penvénan Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-20 17:00:00

fin : 2025-09-20 19:00:00

2025-09-20

Conférence sur l’origine des tuiles qui recouvrent les anciennes chaumières dans le Trégor-Goélo.

Un patrimoine étudié et dévoilé par l’association Océanide qui viendra présenter le résultat de ces recherches. La conférence sera accompagnée d’une exposition qui se tiendra durant 15 jours au Centre Anatole Le Braz. .

