Les Tôles de la Nuit Espace Cabaret Vauban Brest

Les Tôles de la Nuit

Espace Cabaret Vauban 17 Avenue Clemenceau Brest Finistère

Début : 2026-03-25 20:00:00

fin : 2026-03-25

Chaque homme est un lieu vide, un terrain vague un désordre invisible socialement bien organisé mais quand on fouille la terre des racines en chaos chaque homme est un big bang

Du Finistère aux rives caribéennes, du jazz à la poésie, il n’y avait que deux pas. Elle en a fait un. Il a fait l’autre. Et les voici maintenant ensemble, souffle contre souffle, dans une énergie jazz pour une errance intense qui interroge les effets de la colonisation.

L’histoire que leurs souffles portent est plantée dans la nuit, dans une nuit surgie des temps barbares où le fer croisait le fouet.

Dans un texte aux allures jazz, Véronique Kanor, la narratrice cherche son affranchissement intérieur. Elle, à la fois femme et île échouée au large de l’Histoire, traine des blessures qui suintent quand tombe la nuit. Mais quand est-ce que cette nuit, qui n’en finit plus d’abimer les vivantes, deviendra une nuit d’amour épiphyte ?

Tantôt cri de ralliement, tantôt caresse du vent, portée par Philippe Champion, la trompette embrasse les mots ou les éloigne pour dire, par elle-même, son émotion, son chemin et le noir de ses nuits.

Installant la profondeur du temps, le trompettiste laisse entendre le vent dans les voiles déchirées et dans les mémoires des peuples dominés.

Artiste associée à la Scène Nationale de Chambéry, Véronique Kanor est artiste martiniquaise. La poésie qu’elle écrit est principalement publiée aux Editions Présence Africaine. Le temps suspendu de Thuram et Moi-Kadhafi, ses 2 pièces de théâtre, ont été publiées (Lansman et Caraibédition) et montées par Alain Timàr, du Théâtre des Halles à Avignon.

Elle creuse son idée d’afro-descendance non seulement avec les mots, mais également avec les images.

Dans sa calebasse 4 fictions, 8 documentaires et 1 série sur la littérature caribéenne. Depuis quelques années, elle investit la scène avec ses textes qu’elle performe. Dans les 4 créés, archives et intime, vidéo et textes s’entremêlent sous une forme qu’elle a baptisée Pict-dub-poetry.

Musicien de jazz, Philippe Champion a fait de sa trompette le porte-voix de son souffle vital, le prolongement de son âme. Ses armes, il les a faites en Lorraine en creusant le jazz et les musiques improvisées avec le Loris Binot septet, Philippe Petrucciani, Annick Nozati, Laurent Cugny, Steve Lacy…

Sa trompette s’est envolée vers la scène créative de Chicago où il a joué avec Hamid Drake, Mwata Bowden, Michael Zerang, Avreeayl Ra, Douglas Ewart, Famoudou Don Moye, Ernest Dawkins Ensemble… Elle fraie avec les arts martiaux chinois (Wushu Trio) et va tout azimut jazz piéton, musique bretonne, free jazz, opéra afro-beat (Seulébéyoon…)

Gravée dans du marbre noir, sa musique se retrouve sur plusieurs albums: Bamba Way trio, Wrecks du Third Coast Ensemble, Pin Down The Instants, le Chant des Pierres… .

