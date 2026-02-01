Les Tonneaux fêtent la Saint-Valentin Route de Trouville Pont-l’Évêque
Les Tonneaux fêtent la Saint-Valentin Route de Trouville Pont-l'Évêque samedi 14 février 2026.
Début : 2026-02-14 19:00:00
2026-02-14
Dîner aux chandelles
Au menu
Cocktail la vie en rose,
Ou coupe de prosecco.
*
Entrée
Nems de crabe sauce ange et démon.
*
Plat
Coeur de thon rouge, légumes de saison.
*
Dessert
Poire pochée nappée de chocolat. .
Route de Trouville Les Tonneaux Pont-l'Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 58 47 26 47
Candlelight dinner
