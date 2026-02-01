Les Tonneaux fêtent la Saint-Valentin Route de Trouville Pont-l’Évêque

Les Tonneaux fêtent la Saint-Valentin

Route de Trouville Les Tonneaux Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Dîner aux chandelles

Au menu

Cocktail la vie en rose,

Ou coupe de prosecco.

*

Entrée

Nems de crabe sauce ange et démon.

*

Plat

Coeur de thon rouge, légumes de saison.

*

Dessert

Poire pochée nappée de chocolat. .

Route de Trouville Les Tonneaux Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 58 47 26 47

English : Les Tonneaux fêtent la Saint-Valentin

Candlelight dinner

