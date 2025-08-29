Les tontons fligueurs par la cie Maleluka Levet

Les tontons fligueurs par la cie Maleluka

Impasse des Violettes Levet Cher

Tarif : 12 EUR

Samedi 2026-04-04

Une adaptation hors norme de ce classique du cinéma par la compagnie Maléluka.

‘‘J’m’en vais lui faire une ordonnance, et une sévère. J’vais lui montrer qui c’est Raoul. Aux quatre coins d’Paris qu’on va l’retrouver, éparpillé par petits bouts façon puzzle…’’ Avec ses personnages de petits malfrats, de vrais faux truands et ses dialogues taillés sur mesure, cette comédie populaire va vite devenir une référence et faire de ses auteurs des maîtres adulés de l’humour à la Française. 12 .

Impasse des Violettes Levet 18340 Cher Centre-Val de Loire +33 6 85 81 02 20 levetderideau@gmail.com

An extraordinary adaptation of this classic film by the Maléluka company.

Eine außergewöhnliche Adaption dieses Filmklassikers durch das Ensemble Maléluka.

Uno straordinario adattamento di questo film classico da parte della compagnia Maléluka.

Una extraordinaria adaptación de este clásico del cine por la compañía Maléluka.

