Les Tontons Jacques Halle de la Gare Champagne-sur-Vingeanne

Les Tontons Jacques

Halle de la Gare 4 place de la Gare Champagne-sur-Vingeanne Côte-d’Or

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-13

2026-03-13

Par le Théâtre du Rabot. Les Tontons Jacques, ce sont cinq artistes bourguignons qui reprennent avec gourmandise le répertoire des légendaires Frères Jacques (La confiture, la queue du chat…) et des Quatre Barbus (La pince à linge…). Leur spectacle dans un esprit cabaret réunit toutes les générations. .

Halle de la Gare 4 place de la Gare Champagne-sur-Vingeanne 21310 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 47 71 64

