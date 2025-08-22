Les Tontons Jacques Halle de la Gare Champagne-sur-Vingeanne
Les Tontons Jacques Halle de la Gare Champagne-sur-Vingeanne vendredi 13 mars 2026.
Les Tontons Jacques
Halle de la Gare 4 place de la Gare Champagne-sur-Vingeanne Côte-d’Or
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13
fin : 2026-03-13
Date(s) :
2026-03-13
Par le Théâtre du Rabot. Les Tontons Jacques, ce sont cinq artistes bourguignons qui reprennent avec gourmandise le répertoire des légendaires Frères Jacques (La confiture, la queue du chat…) et des Quatre Barbus (La pince à linge…). Leur spectacle dans un esprit cabaret réunit toutes les générations. .
Halle de la Gare 4 place de la Gare Champagne-sur-Vingeanne 21310 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 47 71 64
English : Les Tontons Jacques
German : Les Tontons Jacques
Italiano :
Espanol :
