Les Tontons Jacques Rue basse du Moulin Chassey
Les Tontons Jacques Rue basse du Moulin Chassey vendredi 10 octobre 2025.
Les Tontons Jacques
Rue basse du Moulin Eglise Chassey Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-10
fin : 2025-10-10
Date(s) :
2025-10-10
Par le Théâtre du Rabot. Les Tontons Jacques, ce sont cinq artistes bourguignons qui reprennent avec gourmandise le répertoire des légendaires Frères Jacques (La confiture, la queue du chat…) et des Quatre Barbus (La pince à linge…). Leur spectacle dans un esprit cabaret réunit toutes les générations.
Ce spectacle fait partie de la saison Arts et Scènes Côte-d’Or. .
Rue basse du Moulin Eglise Chassey 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 27 13 39
English : Les Tontons Jacques
German : Les Tontons Jacques
Italiano :
Espanol :
L’événement Les Tontons Jacques Chassey a été mis à jour le 2025-08-20 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)