Les Tontons Jacques Rue basse du Moulin Chassey

Les Tontons Jacques Rue basse du Moulin Chassey vendredi 10 octobre 2025.

Les Tontons Jacques

Rue basse du Moulin Eglise Chassey Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

Par le Théâtre du Rabot. Les Tontons Jacques, ce sont cinq artistes bourguignons qui reprennent avec gourmandise le répertoire des légendaires Frères Jacques (La confiture, la queue du chat…) et des Quatre Barbus (La pince à linge…). Leur spectacle dans un esprit cabaret réunit toutes les générations.

Ce spectacle fait partie de la saison Arts et Scènes Côte-d’Or. .

Rue basse du Moulin Eglise Chassey 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 27 13 39

English : Les Tontons Jacques

German : Les Tontons Jacques

Italiano :

Espanol :

L’événement Les Tontons Jacques Chassey a été mis à jour le 2025-08-20 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)