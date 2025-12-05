Les Tontons Jacques- Chatellenot Châtellenot
Les Tontons Jacques- Chatellenot
Salle des Fêtes Châtellenot Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Début : 2025-12-05 19:00:00
fin : 2025-12-05 20:00:00
2025-12-05
Par le Théâtre du Rabot. Les Tontons Jacques, ce sont cinq artistes bourguignons qui reprennent avec gourmandise le répertoire des légendaires Frères Jacques (La confiture, la queue du chat…) et des Quatre Barbus (La pince à linge…). Leur spectacle dans un esprit cabaret réunit toutes les générations.
Ce spectacle fait partie de la saison Arts et Scènes Côte-d’Or du Conseil Départemental .
Salle des Fêtes Châtellenot 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 84 12 07 chatellenot.mairie@neuf.fr
