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AGENDA · Saint-Lunaire

Les Toqué.es de la laine Centre culturel Jean Rochefort. Saint-Lunaire

mardi 15 septembre 2026 · Centre culturel Jean Rochefort. · Saint-Lunaire

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mardi 15 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Centre culturel Jean Rochefort.
Adresse
75 Boulevard du Cap Hornier
Ville
35800 Saint-Lunaire
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Saint-Lunaire

Les Toqué.es de la laine

Centre culturel Jean Rochefort. 75 Boulevard du Cap Hornier Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 14:30:00
fin : 2026-09-15 17:30:00

Date(s) :
2026-09-15

Venez partager vos travaux et vos envies avec votre bonne humeur.

Un rendez-vous pour les amateurs et amatrices de tricot et crochet

Venue libre et gratuite.   .

Centre culturel Jean Rochefort. 75 Boulevard du Cap Hornier Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 08 13 

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English :

L’événement Les Toqué.es de la laine Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-09-10 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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