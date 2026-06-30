Les Toqué.es de la laine Centre culturel Jean Rochefort. Saint-Lunaire
mardi 6 octobre 2026 · Centre culturel Jean Rochefort. · Saint-Lunaire
Informations pratiques
Saint-Lunaire
Les Toqué.es de la laine
Centre culturel Jean Rochefort. 75 Boulevard du Cap Hornier Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 14:30:00
fin : 2026-10-06 17:30:00
Date(s) :
2026-10-06
Venez partager vos travaux et vos envies avec votre bonne humeur.
Un rendez-vous pour les amateurs et amatrices de tricot et crochet
Venue libre et gratuite. .
Centre culturel Jean Rochefort. 75 Boulevard du Cap Hornier Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 08 13
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English :
L’événement Les Toqué.es de la laine Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-09-10 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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