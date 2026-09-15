Les Toqué.es de la laine Centre culturel Jean Rochefort. Saint-Lunaire

Informations pratiques

Saint-Lunaire

Les Toqué.es de la laine

Centre culturel Jean Rochefort. 75 Boulevard du Cap Hornier Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-13 14:30:00

fin : 2026-10-13 17:30:00

Date(s) :

2026-10-13

Venez partager vos travaux et vos envies avec votre bonne humeur.

Un rendez-vous pour les amateurs et amatrices de tricot et crochet

Venue libre et gratuite. .

Centre culturel Jean Rochefort. 75 Boulevard du Cap Hornier Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 08 13

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English :

L’événement Les Toqué.es de la laine Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-09-10 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme