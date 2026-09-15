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AGENDA · Romans-sur-Isère

Les Toqués de la seconde main place Jean Jaures Romans-sur-Isère

mercredi 23 septembre 2026 · place Jean Jaures · Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
place Jean Jaures
Adresse
Sous la Canopée
Ville
26100 Romans-sur-Isère
Département
Drôme
Tarif

Romans-sur-Isère

Les Toqués de la seconde main

place Jean Jaures Sous la Canopée Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 14:30:00
fin : 2026-09-23 17:30:00

Date(s) :
2026-09-23

Une dizaine d’artisans et d’acteurs locaux du réemploi y proposeront ateliers participatifs, démonstrations et ventes d’objets réparés ou de seconde main.
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place Jean Jaures Sous la Canopée Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

About ten local artisans and upcycling professionals will offer hands-on workshops, demonstrations, and sales of upcycled or secondhand items.

L’événement Les Toqués de la seconde main Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-09-09 par Valence Romans Tourisme

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