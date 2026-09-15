Les Toqués de la seconde main place Jean Jaures Romans-sur-Isère
mercredi 23 septembre 2026 · place Jean Jaures · Romans-sur-Isère
Informations pratiques
Romans-sur-Isère
Les Toqués de la seconde main
place Jean Jaures Sous la Canopée Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 14:30:00
fin : 2026-09-23 17:30:00
Date(s) :
2026-09-23
Une dizaine d’artisans et d’acteurs locaux du réemploi y proposeront ateliers participatifs, démonstrations et ventes d’objets réparés ou de seconde main.
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place Jean Jaures Sous la Canopée Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
About ten local artisans and upcycling professionals will offer hands-on workshops, demonstrations, and sales of upcycled or secondhand items.
L’événement Les Toqués de la seconde main Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-09-09 par Valence Romans Tourisme
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