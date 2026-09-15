Les Toqués de la seconde main place Jean Jaures Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Romans-sur-Isère

Les Toqués de la seconde main

place Jean Jaures Sous la Canopée Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 14:30:00

fin : 2026-09-23 17:30:00

Date(s) :

2026-09-23

Une dizaine d’artisans et d’acteurs locaux du réemploi y proposeront ateliers participatifs, démonstrations et ventes d’objets réparés ou de seconde main.

.

place Jean Jaures Sous la Canopée Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

About ten local artisans and upcycling professionals will offer hands-on workshops, demonstrations, and sales of upcycled or secondhand items.

L’événement Les Toqués de la seconde main Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-09-09 par Valence Romans Tourisme