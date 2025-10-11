Les tourbières, une chance pour le territoire Carentan-les-Marais

Les tourbières, une chance pour le territoire Carentan-les-Marais samedi 11 octobre 2025.

Les tourbières, une chance pour le territoire

3 Village des Ponts Douve Carentan-les-Marais Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 17:30:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Un moment convivial pour mieux comprendre ces milieux essentiels et leur rôle face aux enjeux climatiques actuels. Savez-vous que les tourbières sont de véritables alliées pour notre avenir ? À travers un quiz ludique et un goûter-causerie, testez vos connaissances et échangez sur les nombreux services rendus par ces milieux uniques régulation de l’eau, stockage de carbone, richesse écologique… Un temps de partage ouvert à tou·te·s pour mieux appréhender l’importance de ces trésors naturels. Entrée libre. .

3 Village des Ponts Douve Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 2 33 71 65 30 accueil@parc-cotentin-bessin.fr

English : Les tourbières, une chance pour le territoire

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les tourbières, une chance pour le territoire Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2025-09-17 par Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin