Les tournées du carretou de la santé Santé des femmes kit de protection RDV à la Maison des Entreprises Tremplin pour l’Emploi, rue du Pont de Fer Millau

Les tournées du carretou de la santé Santé des femmes kit de protection

RDV à la Maison des Entreprises Tremplin pour l’Emploi, rue du Pont de Fer Organisé par le Parc Naturel Régional des Grands Causses Millau Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Les tournées du Carrétou de la santé, camion de prévention du Parc Naturel Régional des Grands Causses !

Samedi 7 Février Santé des femmes -9h à 12h à la Maison des Entreprises, locaux de Tremplin pour l’emploi

Atelier couture de création de kits protections menstruelles surcyclés et présence d’une sage-femme locale pour aborder les questions de santé féminine, dépistage et contraception.

Retrouvez toutes les tournées du Carrétou ici https://www.parc-grands-causses.fr/carretou-de-la-sante-la-tournee-hiver-printemps-2026

Gratuit et pour tous parce qu’un territoire en bonne santé veille au bien-être de ses habitants, l’initiative du Carrétou est gratuite et proposée à tous jeunes, actifs, séniors. .

RDV à la Maison des Entreprises Tremplin pour l’Emploi, rue du Pont de Fer Organisé par le Parc Naturel Régional des Grands Causses Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 61 35 50 info@parc-grands-causses.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The rounds of the Carrétou de la santé, the Parc Naturel Régional des Grands Causses’ prevention truck!

L’événement Les tournées du carretou de la santé Santé des femmes kit de protection Millau a été mis à jour le 2026-01-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)