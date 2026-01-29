Les tournées du carrétou de la santé Sensibilisation aux perturbateurs endocriniens et produits ménagers Organisé par le Parc Naturel Régional des Grands Causses Rivière-sur-Tarn

Les tournées du carrétou de la santé Sensibilisation aux perturbateurs endocriniens et produits ménagers

Organisé par le Parc Naturel Régional des Grands Causses

Vendredi 2026-04-10

Les tournées du Carrétou de la santé, camion de prévention du Parc Naturel Régional des Grands Causses !

Sensibilisation aux perturbateurs endocriniens et produits ménagers

Apprenez à comprendre et repérer les perturbateurs endocriniens pur mieux les éviter. Fabriquez des produits ménagers sans danger pour la santé.

vendredi 10 avril de 17h00 à 20h00 Rivière-sur-Tarn, maison des activités

Retrouvez toutes les tournées du Carrétou ici https://www.parc-grands-causses.fr/carretou-de-la-sante-la-tournee-hiver-printemps-2026

Gratuit et pour tous parce qu’un territoire en bonne santé veille au bien-être de ses habitants, l’initiative du Carrétou est gratuite et proposée à tous jeunes, actifs, séniors. .

Organisé par le Parc Naturel Régional des Grands Causses Maison des Activités Rivière-sur-Tarn 12640 Aveyron Occitanie +33 5 65 61 35 50 info@parc-grands-causses.fr

English :

The rounds of the Carrétou de la santé, the Parc Naturel Régional des Grands Causses’ prevention truck!

