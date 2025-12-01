Les Tourouges et les Toubleus Cinématographe (Le) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-10 17:00 – 17:40
Gratuit : non Tarif plein : 6€ / tarif réduit : 3€ En famille, Jeune Public 

Sur une lointaine planète, les Tourouges et les Toubleus vivent paisiblement mais ne se fréquentent surtout pas, pour cause : ils se détestent !

Cinématographe (Le) Centre-ville Nantes 44000
02 40 47 94 80 https://www.lecinematographe.com/ 02 85 52 00 10 https://www.lecinematographe.com