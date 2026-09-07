Les Tourouges et les Toubleus, Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage, Roubaix
jeudi 22 octobre 2026 · Médiathèque de Roubaix - La Grand-Plage · Roubaix
Informations pratiques
Les Tourouges et les Toubleus Jeudi 22 octobre, 15h00 Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-22T15:00:00+02:00 – 2026-10-22T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-22T15:00:00+02:00 – 2026-10-22T16:00:00+02:00
Sur une lointaine planète, deux tribus, les Tourouges et les Toubleus ne se mélangent pas. Pire, ils se détestent. Jusqu’au jour où Edouard, un Toubleu, et Jeannette, une Tourouge, se rencontrent et apprennent à s‘apprivoiser. Bien sûr, ils tombent amoureux, au-delà des préjugés.
Une version de Roméo et Juliette entre deux clans extraterrestres !
Trois courts-métrages accompagnent ce film, sur les thèmes de la différence et de la tolérance.
Durée : 37 minutes
Réservation obligatoire pour les groupes
Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France
Cinéma
DR
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