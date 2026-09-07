Les Tourouges et les Toubleus, Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage, Roubaix

jeudi 22 octobre 2026 · Médiathèque de Roubaix - La Grand-Plage · Roubaix

Informations pratiques

Les Tourouges et les Toubleus Jeudi 22 octobre, 15h00 Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-22T15:00:00+02:00 – 2026-10-22T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-22T15:00:00+02:00 – 2026-10-22T16:00:00+02:00

Sur une lointaine planète, deux tribus, les Tourouges et les Toubleus ne se mélangent pas. Pire, ils se détestent. Jusqu’au jour où Edouard, un Toubleu, et Jeannette, une Tourouge, se rencontrent et apprennent à s‘apprivoiser. Bien sûr, ils tombent amoureux, au-delà des préjugés.

Une version de Roméo et Juliette entre deux clans extraterrestres !

Trois courts-métrages accompagnent ce film, sur les thèmes de la différence et de la tolérance.

Durée : 37 minutes

Réservation obligatoire pour les groupes

Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France

Cinéma

DR