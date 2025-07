Les Tours de Merle -les armes et les techniques de combat Saint-Geniez-ô-Merle

Les Tours de Merle -les armes et les techniques de combat Saint-Geniez-ô-Merle samedi 12 juillet 2025.

Les Tours de Merle -les armes et les techniques de combat

Saint-Geniez-ô-Merle Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-12

Petits et grands, initiez-vous au combat à l’épée, à la hache ou au tir d’arbalète et découvrez l’histoire des armes et des techniques de combat du Moyen Âge avec les membres passionnés et passionnants de l’association Historiae Vivae

A partir de 6 ans

Compris dans le prix d’entrée, sans réservation .

Saint-Geniez-ô-Merle 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 28 22 31

English :

German : Les Tours de Merle -les armes et les techniques de combat

Italiano :

Espanol :

L’événement Les Tours de Merle -les armes et les techniques de combat Saint-Geniez-ô-Merle a été mis à jour le 2025-07-03 par Corrèze Tourisme