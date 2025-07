Les Tours de Merle Les techniques du Moyen âge Les secrets du forgeron Saint-Geniez-ô-Merle

Les Tours de Merle Les techniques du Moyen âge Les secrets du forgeron Saint-Geniez-ô-Merle lundi 14 juillet 2025.

Les Tours de Merle Les techniques du Moyen âge Les secrets du forgeron

Saint-Geniez-ô-Merle Corrèze

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-14

fin : 2025-08-18

Date(s) :

2025-07-14 2025-08-17

Écoutez le bruit du marteau sur l’enclume résonner à nouveau dans la vallée et voyagez dans le temps avec le forgeron Zant’Art ! Émerveillez-vous devant les étincelles de l’acier brûlant et de la force du forgeron pour faire d’un bout de métal brut, des outils, armes et autres objets utiles à la vie quotidienne médiévale. Allez à la rencontre de Zant’Art et laissez le feu et l’acier vous livrer quelques secrets…

Avec Zant’Art .

Saint-Geniez-ô-Merle 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 28 22 31

English :

German : Les Tours de Merle Les techniques du Moyen âge Les secrets du forgeron

Italiano :

Espanol :

L’événement Les Tours de Merle Les techniques du Moyen âge Les secrets du forgeron Saint-Geniez-ô-Merle a été mis à jour le 2025-07-06 par Corrèze Tourisme