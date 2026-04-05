Informations pratiques

Saint-Geniez-ô-Merle

Les Tours de Merle Les techniques du Moyen âge Les secrets du forgeron

Saint-Geniez-ô-Merle Corrèze

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:00:00

fin : 2026-07-16 13:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Écoutez le bruit du marteau sur l’enclume résonner à nouveau dans la vallée et voyagez dans le temps avec le forgeron Zant’Art ! Émerveillez-vous devant les étincelles de l’acier brûlant et de la force du forgeron pour faire d’un bout de métal brut, des outils, armes et autres objets utiles à la vie quotidienne médiévale. Allez à la rencontre de Zant’Art et laissez le feu et l’acier vous livrer quelques secrets… .

Saint-Geniez-ô-Merle 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 28 22 31

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English : Les Tours de Merle Les techniques du Moyen âge Les secrets du forgeron

L’événement Les Tours de Merle Les techniques du Moyen âge Les secrets du forgeron Saint-Geniez-ô-Merle a été mis à jour le 2026-06-23 par Corrèze Tourisme