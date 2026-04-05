Les Tours de Merle Les techniques du Moyen âge Les secrets du forgeron Saint-Geniez-ô-Merle
mercredi 15 juillet 2026 · Saint-Geniez-ô-Merle
Informations pratiques
Saint-Geniez-ô-Merle
Les Tours de Merle Les techniques du Moyen âge Les secrets du forgeron
Saint-Geniez-ô-Merle Corrèze
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:00:00
fin : 2026-07-16 13:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Écoutez le bruit du marteau sur l’enclume résonner à nouveau dans la vallée et voyagez dans le temps avec le forgeron Zant’Art ! Émerveillez-vous devant les étincelles de l’acier brûlant et de la force du forgeron pour faire d’un bout de métal brut, des outils, armes et autres objets utiles à la vie quotidienne médiévale. Allez à la rencontre de Zant’Art et laissez le feu et l’acier vous livrer quelques secrets… .
Saint-Geniez-ô-Merle 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 28 22 31
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English : Les Tours de Merle Les techniques du Moyen âge Les secrets du forgeron
L’événement Les Tours de Merle Les techniques du Moyen âge Les secrets du forgeron Saint-Geniez-ô-Merle a été mis à jour le 2026-06-23 par Corrèze Tourisme
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