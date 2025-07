Les tours de Nantes – Visite guidée en famille Nantes

Les tours de Nantes – Visite guidée en famille Nantes jeudi 24 juillet 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-24 14:30 – 16:30

Gratuit : non 12 € / 7 € / Gratuit (moins de 12 ans) 12 € (tarif plein) / 7 € (réduit) / Gratuit (moins de 12 ans) Réservations :- levoyageanantes.fr- Accueil Le Voyage à Nantes, 9 rue des Etats (face au Château des Ducs de Bretagne) à Nantes- 0 892 464 044 (0,35 €/min + prix appel) Tout public, Jeune Public, En famille

Visite guidée Le Voyage à Nantes. À chaque tour son histoire. Dans ce parcours, Nantes dévoile, tour à tour, ses formes, ses volumes et ses observatoires cachés. Nantes se visite aussi à la verticale, les yeux levés vers sa tour LU (montée non prévue dans la visite guidée), icône de la gourmandise, son Château aux passages tenus « top » secret, son beffroi où des anges jouent de la trompette au-dessus des têtes des passants, mais aussi un gratte-ciel de plus de 140 mètres de haut. Exploit architectural, conquête du ciel, moyen de défense, confection du Petit Beurre… Visite conseillée aux enfants à partir de 6 ans accompagnés d’un adulte. Durée : 2h. Lieu de rendez-vous : au point « i » devant l’accueil des visiteurs Le Voyage à Nantes, 9 rue des Etats (face au Château des ducs de Bretagne)

