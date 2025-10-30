Les tours de Nantes – Visite guidée en famille Nantes (Centre ville) Nantes

Les tours de Nantes – Visite guidée en famille Nantes (Centre ville) Nantes jeudi 30 octobre 2025.

Les tours de Nantes – Visite guidée en famille 30 octobre 2025 – 5 mars 2026 Nantes (Centre ville) Loire-Atlantique

12 € / 7 € / Gratuit (moins de 12 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-30T14:30:00 – 2025-10-30T16:30:00

Fin : 2026-03-05T14:30:00 – 2026-03-05T16:30:00

Visite guidée Le Voyage à Nantes.

À chaque tour son histoire. Dans ce parcours, Nantes dévoile, tour à tour, ses formes, ses volumes et ses observatoires cachés.

Nantes se visite aussi à la verticale, les yeux levés vers sa tour LU (montée non prévue dans la visite guidée), icône de la gourmandise, son Château aux passages tenus « top » secret, son beffroi où des anges jouent de la trompette au-dessus des têtes des passants, mais aussi un gratte-ciel de plus de 140 mètres de haut. Exploit architectural, conquête du ciel, moyen de défense, confection du Petit Beurre…

Visite conseillée aux enfants à partir de 6 ans accompagnés d’un adulte.

Durée : 2h.

Lieu de rendez-vous : au point « i » devant l’accueil des visiteurs Le Voyage à Nantes, 9 rue des Etats (face au Château des ducs de Bretagne)

Accès difficile aux personnes à mobilité réduite (escaliers, pavés)

Nantes (Centre ville) ., Nantes Nantes Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.levoyageanantes.fr/a-faire/visites-guidees/ »}]

Visite guidée Le Voyage à Nantes.

Église Sainte-Croix – Nantes © Clément Surcouf – Le Voyage à Nantes