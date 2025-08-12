Les tout-petits au musée Rue Corneille Angoulême

Suivez un parcours imaginé spécialement pour les enfants entre 2 et 3 ans qui vous permettra en famille de découvrir le musée à travers une approche sensible et ludique.

Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 79 88 mediation__musee@mairie-angouleme.fr

English :

Follow an itinerary specially designed for children aged between 2 and 3, and discover the museum as a family through a sensitive, fun approach.

German :

Folgen Sie einem speziell für Kinder zwischen 2 und 3 Jahren ausgedachten Weg, der es Ihnen und Ihrer Familie ermöglicht, das Museum durch einen sensiblen und spielerischen Ansatz zu entdecken.

Italiano :

Seguite un itinerario appositamente studiato per i bambini di età compresa tra i 2 e i 3 anni e scoprite il museo in famiglia attraverso un approccio sensibile e divertente.

Espanol :

Siga un itinerario especialmente diseñado para niños de entre 2 y 3 años, y descubra el museo en familia a través de un enfoque sensible y divertido.

