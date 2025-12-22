Les tout-petits au musée ! Rue de l’Homme de Bois Honfleur

Les tout-petits au musée !

Rue de l’Homme de Bois Musée Eugène-Boudin Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 10:00:00

fin : 2026-04-01 12:00:00

Date(s) :

2026-04-01

À l’occasion du premier avril, les tout-petits sont invités à découvrir le monde de la pêche au musée Eugène-Boudin de Honfleur.

Accès en continu entre 10h et 12h

À l’occasion du premier avril, les tout-petits sont invités à découvrir le monde de la pêche au musée Eugène-Boudin de Honfleur.

Accès en continu entre 10h et 12h .

Rue de l’Homme de Bois Musée Eugène-Boudin Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 54 00 musees@ville-honfleur.fr

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English : Les tout-petits au musée !

To mark the first of April, youngsters are invited to discover the world of fishing at the Eugène-Boudin Museum in Honfleur.

Continuous access between 10am and 12pm

L’événement Les tout-petits au musée ! Honfleur a été mis à jour le 2026-03-25 par Calvados Attractivité