Les tout-petits au musée La Couleur Rue de l’Homme de Bois Honfleur
Les tout-petits au musée La Couleur Rue de l’Homme de Bois Honfleur mercredi 15 avril 2026.
Les tout-petits au musée La Couleur
Rue de l’Homme de Bois Musée Eugène-Boudin Honfleur Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 10:00:00
fin : 2026-04-15 12:00:00
Date(s) :
2026-04-15 2026-04-29
Dans le cadre de L’expo idéale , les tout-petits sont invités à découvrir la couleur au musée Eugène-Boudin
Dans le cadre de L’expo idéale , les tout-petits sont invités à découvrir la couleur au musée Eugène-Boudin .
Rue de l’Homme de Bois Musée Eugène-Boudin Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 54 00
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English : Les tout-petits au musée La Couleur
As part of L’expo idéale , toddlers are invited to discover colour at the Musée Eugène-Boudin
L’événement Les tout-petits au musée La Couleur Honfleur a été mis à jour le 2026-03-25 par Calvados Attractivité
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