Les tout-petits au musée La Couleur

Rue de l’Homme de Bois Musée Eugène-Boudin Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 10:00:00

fin : 2026-04-15 12:00:00

Date(s) :

2026-04-15 2026-04-29

Dans le cadre de L’expo idéale , les tout-petits sont invités à découvrir la couleur au musée Eugène-Boudin

Dans le cadre de L’expo idéale , les tout-petits sont invités à découvrir la couleur au musée Eugène-Boudin .

Rue de l’Homme de Bois Musée Eugène-Boudin Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 54 00

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English : Les tout-petits au musée La Couleur

As part of L’expo idéale , toddlers are invited to discover colour at the Musée Eugène-Boudin

L’événement Les tout-petits au musée La Couleur Honfleur a été mis à jour le 2026-03-25 par Calvados Attractivité