Les tout-petits au spectacle A petits pas par la Cie Hors-Logerie

Onet-le-Château Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS

– A partir du 03 Février pour les Castonétois

– A partir du 10 Février pour tous

Concert-ine en couleur

La musique rejoint l’illustration pour une invitation au voyage, à la découverte de l’autre, de la différence. Au travers de projections; trompe-oreilles ou virelangues font leur spectacle note après note! Un petit bal viendra clôturer ce voyage poétique. Des instruments qui se découvrent au détour d’images lumineuses et colorées. Tour à tour le public est invité à ouvrir et cligner des yeux, tendre l’oreille, froncer les sourcils, rire, découvrir en nous suivant dans un imaginaire qui se tisse devant eux.

2 Séances 10h et 11H

De 9 mois à 3 ans gratuit sur inscription durée 30 min. .

Onet-le-Château 12850 Aveyron Occitanie +33 5 65 77 22 90

