Les tout-petits au spectacle Faut pas pousser ! Onet-le-Château

Les tout-petits au spectacle Faut pas pousser !

36 boulevard des Capucines Onet-le-Château Aveyron

Gratuit

Début : Samedi 2025-09-27

2025-09-27

De 9 mois à 3 ans gratuit sur inscription 2 Séances 10h et 11h30 durée 25 min

Le vent soulève la graine, le soleil brille… Tout est réuni pour que le cycle de la vie se poursuive paisiblement. Mais ici, la petite goutte de pluie ne veut pas descendre de son nuage… . Entre chansons, marionnettes joueuses, décor pop-up et coloré, la poésie nous transporte dans une histoire qui parle d’entraide, de patience et d’amitié…

Par la Compagnie Avant d’ouvrir .

36 boulevard des Capucines Onet-le-Château 12850 Aveyron Occitanie +33 5 65 77 22 90

English :

9 months to 3 years free ? registration required 2 sessions at 10 a.m. and 11:30 a.m. duration: 25 min

German :

Von 9 Monaten bis 3 Jahren kostenlos ? mit Anmeldung 2 Vorstellungen 10h und 11h30 Dauer: 25 Min

Italiano :

Da 9 mesi a 3 anni gratuito iscrizione obbligatoria 2 sessioni alle 10.00 e alle 11.30 durata: 25 min

Espanol :

De 9 meses a 3 años gratis inscripción obligatoria 2 sesiones 10h y 11h30 duración: 25 min

