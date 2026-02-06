Les tout-petits au spectacle Petit Escargot, où sont tes ailes ?

Onet-le-Château Aveyron

Début : Samedi 2026-04-11

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS

– A partir du 31 Mars pour les Castonétois

– A partir du 07 Avril pour tous

Pendant qu’un escargot rêve d’avoir des ailes pour pouvoir voler, un papillon rêve d’avoir une coquille pour pouvoir s’abriter de la pluie.

Un conte poétique et musical, pour les tout-petits, parce que, oui, c’est vrai, c’est du soleil et de la pluie que naît l’arc en ciel !

2 Séances 10h et 11H

De 9 mois à 3 ans gratuit sur inscription durée 30 min. .

Onet-le-Château 12850 Aveyron Occitanie +33 5 65 77 22 90

