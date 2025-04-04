Les tout-petits aventuriers matinée pour les moins de 6 ans spéciale Tout en plumes

17 Quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 09:30:00

fin : 2026-04-07 11:00:00

Date(s) :

2026-04-07

Une première découverte du monde des oiseaux pour nos petits bouts de chou à travers l’univers coloré et soyeux de leurs plumes. Que c’est doux !

Pendant les matinées Tout-petits Aventuriers, nous vous proposons une série d’activités nature adaptées aux plus jeunes (moins de 6 ans). Les grands frères et grandes sœurs sont bien sûr les bienvenu(e)s pour partager un moment nature en famille. .

17 Quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 54 54 pavillondeloire@coeurdeloire.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les tout-petits aventuriers matinée pour les moins de 6 ans spéciale Tout en plumes

L’événement Les tout-petits aventuriers matinée pour les moins de 6 ans spéciale Tout en plumes Pouilly-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-13 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)