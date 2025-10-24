Les tout P’tits RDV du matin Bibliothèque des Champs Libres – 6e étage Rennes
Les tout P’tits RDV du matin Bibliothèque des Champs Libres – 6e étage Rennes vendredi 24 octobre 2025.
Les tout P’tits RDV du matin Bibliothèque des Champs Libres – 6e étage Rennes 24 octobre 2025 – 24 avril 2026, certains vendredis Ille-et-Vilaine
gratuit
Le Tout p’tit rdv du matin, c’est le rendez-vous des 0-3 ans : lectures, comptines et chansons pour les tout-petits.
Sur inscription à l’espace Chez les enfants ou par téléphone au 02 23 40 66 97 sur les heures d’ouverture de la bibliothèque.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-10-24T10:15:00.000+02:00
Fin : 2026-04-24T11:30:00.000+02:00
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Bibliothèque des Champs Libres – 6e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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