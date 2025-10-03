Les toutes petites aventures Parc de la mairie (ou bibliothèque si mauvais temps) Pierrefitte-Nestalas

Les toutes petites aventures

Gratuit

Début : 2025-10-03 10:00:00

fin : 2025-10-03

2025-10-03

Une fois par mois nous vous donnons rendez-vous à 10h au parc de la mairie de Pierrefitte-Nestalas pour venir écouter une sélection d’histoires pour les tout-petits.

Thème du mois d’octobre « Des dents ».

L’animation est gratuite et sans inscription et s’adresse à un public autour de 0-3 ans.

Parc de la mairie (ou bibliothèque si mauvais temps) PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 75 46

English :

Once a month we invite you to come and listen to a selection of stories for toddlers at 10 a.m. in the Pierrefitte-Nestalas town hall park.

October’s theme: « Teeth ».

The event is free of charge, with no registration required, and is aimed at children aged 0-3.

German :

Einmal im Monat treffen wir uns um 10 Uhr im Park des Rathauses von Pierrefitte-Nestalas, um einer Auswahl an Geschichten für Kleinkinder zu lauschen.

Thema des Monats Oktober: « Zähne ».

Die Veranstaltung ist kostenlos und ohne Anmeldung und richtet sich an ein Publikum um die 0-3 Jahre.

Italiano :

Una volta al mese vi invitiamo a venire ad ascoltare una selezione di storie per bambini alle 10 nel parco del municipio Pierrefitte-Nestalas.

Il tema di ottobre è « I denti ».

L’evento è gratuito, senza obbligo di iscrizione, ed è rivolto ai bambini da 0 a 3 anni.

Espanol :

Una vez al mes le invitamos a venir a escuchar una selección de cuentos para niños pequeños a las 10 h en el parque del ayuntamiento de Pierrefitte-Nestalas.

El tema de octubre: « Los dientes ».

La actividad es gratuita, sin inscripción previa, y está dirigida a niños de 0 a 3 años.

