Les Toutes Petites Créatures 2 (à partir de 2 ans) Cinématographe (Le) Nantes
Les Toutes Petites Créatures 2 (à partir de 2 ans) Cinématographe (Le) Nantes mercredi 4 février 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-02-04 16:45 – 17:25
Gratuit : non Tarif 6€, réduit 3€ Jeune Public, En famille
Nos cinq petites créatures sont de retour pour explorer davantage l’aire de jeux : faire du train, dessiner sur des tableaux noirs et nourrir les animaux de la ferme – le plaisir et l’amitié étant au cœur de chaque épisode.
Cinématographe (Le) Centre-ville Nantes 44000
02 40 47 94 80 https://www.lecinematographe.com/ https://www.lecinematographe.com
Afficher la carte du lieu Cinématographe (Le) et trouvez le meilleur itinéraire