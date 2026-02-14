Les Toutes Petites Créatures 2, Centre culturel Claude Vigée, Bischwiller

Les Toutes Petites Créatures 2 Mercredi 18 février, 10h30 Centre culturel Claude Vigée Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-18T10:30:00+01:00 – 2026-02-18T11:08:00+01:00

Fin : 2026-02-18T10:30:00+01:00 – 2026-02-18T11:08:00+01:00

Une séance adaptée aux touts petits

Centre culturel Claude Vigée 31 rue de Vire, Bischwiller Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1258#showmovie?id=KY11R »}]

Mon premier ciné – Le retour tant attendu de nos petites boules de pâte hautes en couleur ! Relais Culturel Les Toutes Petites Créatures 2