Les Toutes Petites Créatures 2, Centre culturel Claude Vigée, Bischwiller
Les Toutes Petites Créatures 2, Centre culturel Claude Vigée, Bischwiller mercredi 18 février 2026.
Les Toutes Petites Créatures 2 Mercredi 18 février, 10h30 Centre culturel Claude Vigée Bas-Rhin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-18T10:30:00+01:00 – 2026-02-18T11:08:00+01:00
Fin : 2026-02-18T10:30:00+01:00 – 2026-02-18T11:08:00+01:00
Une séance adaptée aux touts petits
Centre culturel Claude Vigée 31 rue de Vire, Bischwiller Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1258#showmovie?id=KY11R »}]
Mon premier ciné – Le retour tant attendu de nos petites boules de pâte hautes en couleur ! Relais Culturel Les Toutes Petites Créatures 2