Les Toutes Petites Créatures 2 Cinéma François Truffaut Commercy

Les Toutes Petites Créatures 2

Cinéma François Truffaut 7 Avenue Carcano Commercy Meuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-08 11:00:00

fin : 2026-03-08 11:45:00

Date(s) :

2026-03-08

Cinéma pour les tout-petits

Nos cinq petites créatures sont de retour pour explorer davantage l’aire de jeux faire du train, dessiner sur des tableaux noirs et nourrir les animaux de la ferme le plaisir, la positivité et l’acceptation étant au cœur de chaque épisode.Enfants

.

Cinéma François Truffaut 7 Avenue Carcano Commercy 55200 Meuse Grand Est +33 3 29 91 47 40 cinematruffaut.commercy@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Cinema for toddlers

Our five little creatures are back to explore more of the playground: riding trains, drawing on blackboards and feeding farm animals with fun, positivity and acceptance at the heart of every episode.

L’événement Les Toutes Petites Créatures 2 Commercy a été mis à jour le 2026-02-05 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS