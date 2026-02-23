LES TOUTES PETITES CRÉATURES 2 — GOÛTER / ATELIER Cinéma du TNB Rennes
LES TOUTES PETITES CRÉATURES 2 — GOÛTER / ATELIER Cinéma du TNB Rennes mercredi 4 mars 2026.
LES TOUTES PETITES CRÉATURES 2 — GOÛTER / ATELIER Cinéma du TNB Rennes Mercredi 4 mars, 15h30 Ille-et-Vilaine
Tarifs habituels du cinéma. Tarif Sortir ! adulte 4€ / Tarif Sortir ! enfant 3€
Projection avec animation pour les tout-petits suivi d’un atelier et d’un goûter
Suivez les aventures de Rose, Bleu, Orange, Jaune et Vert, un groupe de toutes petites créatures drôles et attachantes. À travers le jeu, ces petites créatures en pâte à modeler découvrent avec amusement le monde qui les entoure. L’humour est au cœur de ce programme, abordant avec légèreté des thèmes tels que la découverte de l’autre, le travail d’équipe, l’empathie et la tolérance.
38 min, 2026
Goûter + atelier
MER 04 03 15h30
À l’issue de la projection, profitez d’une animation pour les tout-petits, suivi d’un goûter gourmand au Bar du TNB.
Tarif : 5,50 € atelier + goûter
film au tarif habituel
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-04T15:30:00.000+01:00
Fin : 2026-03-04T17:00:00.000+01:00
1
https://indiv.themisweb.fr/0146/fChoixSeanceWidget.aspx?idstructure=0146&EventId=4128
Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine