LES TOUTES PETITES CRÉATURES 2 — GOÛTER / ATELIER Cinéma du TNB Rennes Mercredi 4 mars, 15h30 Ille-et-Vilaine

Tarifs habituels du cinéma. Tarif Sortir ! adulte 4€ / Tarif Sortir ! enfant 3€

Projection avec animation pour les tout-petits suivi d’un atelier et d’un goûter

Suivez les aventures de Rose, Bleu, Orange, Jaune et Vert, un groupe de toutes petites créatures drôles et attachantes. À travers le jeu, ces petites créatures en pâte à modeler découvrent avec amusement le monde qui les entoure. L’humour est au cœur de ce programme, abordant avec légèreté des thèmes tels que la découverte de l’autre, le travail d’équipe, l’empathie et la tolérance.

38 min, 2026

Goûter + atelier

MER 04 03 15h30

À l’issue de la projection, profitez d’une animation pour les tout-petits, suivi d’un goûter gourmand au Bar du TNB.

Tarif : 5,50 € atelier + goûter

film au tarif habituel

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-04T15:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-04T17:00:00.000+01:00

Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



