Les Toutes Petites Créatures + Spectacle MinoKino Cinéma La Lanterne Bègles

Les Toutes Petites Créatures + Spectacle MinoKino Cinéma La Lanterne Bègles mercredi 21 février 2024.

Les Toutes Petites Créatures + Spectacle MinoKino Mercredi 21 février 2024, 10h30 Cinéma La Lanterne Gironde

Tarif plein : 7€50. Tarifs réduits de 4€50 à 6€50 sur présentation de justificatifs. Carte jeune Bordeaux métropole : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-21T10:30:00 – 2024-02-21T11:30:00

Fin : 2024-02-21T10:30:00 – 2024-02-21T11:30:00

Le film

Suivez les aventures de Rose, Bleu, Orange, Jaune et Vert, un groupe de toutes petites créatures drôles et attachantes. À travers le jeu, ces petites créatures en pâte à modeler découvrent avec amusement le monde qui les entoure. L’humour est au cœur de ce programme, abordant avec légèreté des thèmes tels que la découverte de l’autre, le travail d’équipe, l’empathie et la tolérance.

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr https://www.facebook.com/cinemalalanterne;https://www.instagram.com/cinemalalanterne/ [{« type »: « email », « value »: « contact@cinemalalanterne.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://cinemalalanterne.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 09 78 80 88 79 »}] Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.

Spectacle Bill Bloquet par la Cie Attractions et Phénomènes avant le film cinéma bègles