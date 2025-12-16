Les toutes petites lectures Ervy-le-Châtel

Les toutes petites lectures

Mercredi 21 janvier ERVY-LE-CHATEL Les toutes petites lectures. De 10h à 10h30 à la médiathèque Thibaud de Champagne à Ervy-le-Châtel.

De 6 mois à 3 ans.

Profitez d’un tout petit temps à la médiathèque pour apprécier et faire apprécier la lecture pour vos enfants de moins de 3 ans ! Grands frères et sœurs acceptés avec plaisir !

Inscriptions obligatoires au +33 (0)3 25 81 64 32 ou mediatheque.thibaud.de.champagne@wanadoo.fr .

4 rue Louis Pasteur Ervy-le-Châtel 10130 Aube Grand Est +33 3 25 81 64 32 mediatheque.thibaud.de.champagne@wanadoo.fr

